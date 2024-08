Vuelta 2024 risultati e ordine d’arrivo settima tappa | Van Aert serve il bis in volata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Wout Vanvince ladellaa Espana. L’albatros torna dunque a volare grazie ad unaperfetta, dominata nel rettilineo finale, in cui ha sbaragliato nettamente la concorrenza. Secondo posto per il ceco Mathias Vacek, mentre chiude terzo Pau Miquel. Ad agevolare la vittoria del bronzo olimpico a cronometro è stata anche l’assenza degli altri velocisti, rimasti staccati nella precedente salita. Il belga è stato invece bravo a rimanere con i migliori nello strappo dell’Alto del 14%, beneficiando poi del gran lavoro di Sepp Kuss nel ricucire lo strappo con la testa della corsa. L’australiano Ben O’Connor rimane saldamente in maglia rossa dopo la vittoria di ieri, che gli ha permesso di recuperare oltre 4’ minuti in classifica su tutti quanti, Roglic in primis, e di prendersi la leadership in classifica generale.