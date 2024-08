Non preoccupati dalla Cina Ma l' Ue deve tutelare le produzioni anche di Pechino Parla il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 23 agosto 2024) Non si sono fatte attendere le reazioni del comparto lattiero-caseario italiano alla decisione cinese di avviare un'indagine antisovvenzioni su formaggi e latticini importati dall'Unione europea. Ne abbiamoto con ildeldelNicola Bertinelli per capire quali sono problematiche ed eventuali strategie da applicare in questo particolare contesto economico e geopolitico. La nuova guerra commerciale tra Ue eora coinvolge la filiera lattiero casearia. Come impatterà questo sull'export dei formaggi e in particolare sul? Siamo in una fase di disordine mondiale, si sta cercando di trovare uno nuovo ordine e i protagonisti in campo sono fondamentalmente quattro: Stati Uniti, Unione europea, Russia e. Il tema commerciale fa parte di questo conflitto.