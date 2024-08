La tragedia del Bayesian | ‘Yacht inaffondabili pronti a difendere il marchio Perini’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Viareggio, 23 agosto 2024 – Tutelare ilPerini. È quello che ha sempre fatto l’imprenditore Giovanni Costantino da quando The Italian Sea Group (Tisg), di cui è amministratore e fondatore, ha rilevato all’asta fallimentare nel dicembre 2021 l’ex colosso della marineria viareggina, dichiarato fallito nel gennaio di quello stesso anno dal Tribunale di Lucca. Proprio nei cantieri Perini, nel 2008 venne varato il, il veliero di 56 metri inabissatosi al largo di Palermo. Per un evento naturale? Per una serie errori umani? O, peggio ancora, per un sabotaggio? Sicuramente non per un difetto strutturale. Ed è per questo che The Italian Sea Group sta affilando le armi con i propri legali ed è pronto alla battaglia legale. “Era stato detto che l’albero così alto era pericoloso e che si era spezzato. E invece l’albero è perfettamente integro.