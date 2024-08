Il Fisco finalmente fa gli sconti sulle sanzioni ma devi sbrigarti | trucchi della nuova normativa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 23 agosto 2024) Scopriamo come approfittare degliin arrivo dal 1° settembre. Ci sono nuove regole tributarie da conoscere. La Riforma Fiscale ha introdotto regole diverse con riferimento alletributarie per le infrazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Cosa cambierà per i contribuenti e quali saranno i nuovi importi?, novitàin arrivo (Cityrumors.it)Il 14 agosto 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testoLegge delega per la Riforma Fiscale dopo l’approvazione del Parlamento. Lo scoporiforma è introdurre un cambiamento del sistema tributario, semplificare l’attuale sistema, ridurre il carico fiscale sui contribuenti e le imprese, stimolare gli investimenti e le nuove assunzioni. Inoltre vuole anche promuovere un rapporto di collaborazione orientato al dialogo tra cittadini e amministrazione finanziaria.