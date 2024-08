Forlimpopoli domani l’addio a Zio Ben

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si terranno domattina nella chiesa di San Pietro a(con partenza del feretro alle 10.30 dall’obitorio dell’ospedale artusiano) i funerali di Marco Benini (foto), per tutti Zio Ben, il 50enne deceduto martedì scorso in un incidente stradale a Medola, lungo la bretella di collegamento tra via Gualchiera e la Para. Benini, che viaggiava a bordo di una Fiat 600, con direzione, s’è schiantato contro un camion che sopraggiungeva dalla corsia opposta. Benini è morto sul colpo. Zio Ben era notissimo in quanto da anni pierre di numerosissime discoteche della Romagna. Ultimamente lavorava per le Indie. Tantissimi i messaggi di cordoglio postati sui social web.