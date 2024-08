Fondi pensione e uscite anticipate | L’idea di Durigon tutela i giovani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Come valuta la proposta della Lega di destinare obbligatoriamente una quota del 25 per cento del Tfr alla previdenza complementare? "È mia opinione che la proposta del sottosegretario Claudio– avvisa Maurizio Grifoni, presidente del Fondodel commercio e del terziario Fon.Te. – sia un passo in avanti per ladeie più in generale per launiversale dei lavoratori, delle imprese e del sistema Paese che di tanti investimenti ha bisogno". In che modo l’adesione aiserve, soprattutto per un giovane? "Vorrei arricchire il dibattito sulla proposta di destinare il 25% del Tfr ai, dando ulteriori elementi di oggettiva informazione che possono essere utili al confronto su un tema così importante. Per farlo partirei da quello che a oggi può essere il futuro previdenziale di un giovane".