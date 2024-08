EA FC 24 cosa c’è nei pacchi fino a fine stagione?

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’ultima season di EA FC 24 è giunta, ve ne abbiamo parlato qui, e si attende EA FC 25 in uscita il 27 settembre. EA ha deciso di inserire nei pacchetti le prime 3 serie dei Futties più altre carte selezionate da precedenti promozioni. Queste ultime includono alcuni top come Mbappe 98 e Messi 99 (dalle competizioni dell’Europeo e Copa America), il Fenomeno R9 con overall 98 e Zidane 98 (entrambi Grandi del Calcio) Nel tweet qui sotto potete guardare con calma tutte le carte presenti ora neiseason. Durante questi ultimi giorni di EA FC 24 verranno rilasciate altre SBC a tema FUTTIES.