Ciclismo su pista Alessio Magagnotti è di bronzo nell’inseguimento ai Mondiali juniores

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dopo la fantastica gioia della vittoria con record del mondo con il quartetto,ritorna sul podio ai Campionati del Mondo suriservati alla categoriain corso di svolgimento a Luoyang. Il classe 2007 ha conquistato la medaglia dinella prova individuale dell’inseguimento, in una gara vinta dal britannico Henry Hobbs. Decisiva perè stata la vittoria nella finale per il terzo posto contro il francese Ellande Larronde. L’azzurro ha concluso con il tempo di 3:08.200 contro i 3:08.365 del transalpino. Come detto il successo è andato ad Henry Hobbs (3:05.633), che ha superato l’australiano William Holmes (3:05.719). Sesto posto per l’altro italiano in gara, Christian Fantini. Nella corsa a punti maschile Julian Bortolami ha concluso in tredicesima posizione.