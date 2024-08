Vendemmia in Valtellina le previsioni sono buone | Qualità garantita quantità in calo ma di poco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sondrio – La prossima? A livello qualitativo potrebbe prospettarsi un’ottima stagione mentre a livello quantitativo, a causa di alcune problematiche, potrebbe essere un’annata senza infamia e senza lode. Queste alcune considerazioni a un mese e mezzo opiù dalla data prevista per effettuare lain. “Siamo nel pieno della maturazione – dice Danilo Drocco, enologo della Nino Negri e vicepresidente del Consorzio di tutela vini di-, rispetto agli ultimi due anni prevediamo di effettuare lanei primi giorni di ottobre. A livello dinon possiamo ancora esprimerci, manca ancora del tempo e quindi l’uva potrebbe subire danni da intemperie speriamo di no, ma non si sa mai e quindi non voglio sbilanciarmi anche per scaramanzia.