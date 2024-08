Spider-Man | Beyond the Spider-Verse che fine ha fatto il sequel della Sony?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arrivano nuovi aggiornamenti sulla produzione del terzo filmtrilogia, dopo che la data d'uscita è stata posticipata I film d'animazione delloPictures sono tra i più amati degli ultimi anni, con numerosi premi vinti e il merito di averconoscere al pubblico di tutto il mondo una serie di nuovi personaggi legati a Peter Parker e Miles Morales. Sebbene il terzo filmsaga,-Man:the, fosse originariamente previsto per l'inizio di quest'anno, vari ritardi di produzione e gli scioperi di Hollywood dello scorso anno hannoslittare il film a data da destinarsi - ma ora abbiamo un'idea di come stanno andando i lavori sul film. In una recente intervista