Oroscopo del giorno | previsioni per venerdì 23 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)del. Scopri cosa riservano le stelle per ogni segno zodiacale.delAriete (21 marzo – 19 aprile) Oggi, caro Ariete, la tua energia sarà particolarmente alta, spingendoti a prendere l’iniziativa in diverse aree della tua vita. La Luna in posizione favorevole ti aiuterà a trovare soluzioni rapide ai problemi e a gestire le situazioni con determinazione. Sul lavoro, potrebbero esserci delle nuove opportunità, ma dovrai essere pronto a coglierle al volo. In amore, la passione sarà alle stelle, ma fai attenzione a non essere troppo impulsivo.delToro (20 aprile – 20 maggio) Per il Toro, la giornata sarà caratterizzata da una maggiore riflessione e introspezione. È un buon momento per fare un bilancio delle tue finanze e pianificare future spese.