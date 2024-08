Morto il Garante nazionale dei detenuti Felice Maurizio D’Ettore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 ago. (askanews) – E’a 64 anni ildei diritti delle persone private della libertà personale (Gnpl). Nato a Napoli il 22 luglio 1960,era professore ordinario di Istituzioni di Diritto privato presso il Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa dell’Università degli Studi di Firenze ed è stato deputato con Fratelli d’Italia (2018-2022). “Irma Conti, Mario Serio, tutto il personale dell’Ufficio deldelle persone private della libertà personale ricordano con affetto, riconoscenza, stima l’alta figura e l’illuminata e generosa opera dial servizio dell’Autorità che con autorevolezza e lungimiranza ha presieduto negli ultimi mesi”, si legge in una nota dell’Autorità. “Il Suo impegno costituirà una guida indelebile per la futura attività del”.