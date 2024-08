La polemica interna ai 5 Stelle Conte risponde a Grillo | | Dobbiamo guardare al futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Conservare i dogmi originari o riformare il Movimento: la frattura fra Beppee Giuseppe(foto) si riflette nelle proposte che la base sta avanzando in vista dell’assemblea costituente. Oltre un migliaio nelle prime ventiquattro ore di attività della piattaforma online creata ad hoc, una valanga di suggerimenti, idee, commenti che svariano dalla regola sui due mandati alle alleanze, dal simbolo agli obiettivi politici da perseguire. I contributi saranno aggregati per tema e sottoposti a una sottoscrizione per definire quelli prioritari, che poi verranno trasformati in proposte operative da portare in consultazione alla costituente il 19 e 20 ottobre. Un iter che rappresenta un nuovo bivio per il M5s.