Alta tensione nelle carceri Milanesi Disordini al Beccaria mentre San Vittorie scoppia

(Di giovedì 22 agosto 2024) Milano – Un materasso a fuoco. Un agente aggredito. Il furto di chiavi, preludio verosimile a un tentativo di evasione.che hanno scosso, ancora una volta, ieri notte il carcere minorile. Una polveriera che non si placa. Allarme anche a San Vittore per “le condizioni critiche” e “il sovraffollamento” come denuncia l’eurodeputata Ilaria Salis dopo la visita alla casa circondariale per adulti dove “i problemi – evidenzia – sono molti, troppi. L’emergenza è strutturale. Bisogna intervenire subito”. Al“tutto è successo – riferisce Alfonso Greco, segretario per la Lombardia del Sindacato autonomo polizia penitenziaria – perché un detenuto aveva la tosse: a mezzanotte gli hanno procurato lo sciroppo ma lo ha rifiutato.