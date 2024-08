22 agosto ferie post Ferragosto | il trend delle vacanze lavorative dilaga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Firenze, 222024 - Oggi, 22, a una settimana esatta da Ferr, per molti lepossono dirsi finite, mentre per altri stanno per iniziare. Se una volta erano i manager ed i liberi professionisti a pensare al lavoro sempre ora lo siamo un po’ tutti, complici i dispositivi elettronici che con un click ci fanno ritornare ai nostri doveri. La tecnologia quindi mina il riposo e invita a controllare laa, dare una sbirciatina a circolari e note, rispondere alle e-mail e ai messaggi, programmare in anticipo compiti e fare avanzare progetti. Siamo perciò di fronte ad un cambio di scenario con il modello di lavoro cronico sempre più popolare con la diffusione del telelavoro etecnologie digitali che permettono di essere sempre connessi e da qualsiasi luogo. La precarietà non c’entra e neanche chi fa la libera professione.