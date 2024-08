Studio Usa i membri del Congresso con antenati schiavisti sono molto più ricchi dei colleghi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Le pratiche schiaviste del passatostatisticamente collegate alla ricchezza attuale deideldegli Stati Uniti. Unocondotto da Neil Sehgal dell’Università della Pennsylvania, e Ashwini Sehgal della Case Western Reserve University, ha infatti concluso che coloro i cui discendenti di chi aveva ridotto in schiavitù 16 o più persone hanno un patrimonio netto di ben 5 volte superiore ai legislatori statunitensi i cui glinon avevano schiavi. I risultati della ricercastati pubblicati sulla rivista Plos One. Ricerche precedenti avevano già collegato gli effetti intergenerazionali della schiavitù alle attuali disuguaglianze, alla povertà, all’istruzione, al comportamento di voto e all’aspettativa di vita negli Stati Uniti. Tuttavia, non era chiaro in che misura la schiavitù avesse contribuito alle attuali condizioni sociali ed economiche.