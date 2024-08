Sagra dell’Offella conto alla rovescia | In vetrina le nostre eccellenze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Mettere al centro dell’evento il paese per valorizzarlo e con esso le sue. Questo l’obiettivo sul quale la Pro loco di Parona Lomellina ha lavorato per mettere a punto il programma della, il tipico biscotto a forma ovale con le estremità appuntite, inventatefine dell’Ottocento con un impasto di grano tenero, burro, zucchero, uova, olio d’olive e lievito che è l’elemento distintivo del piccolo centro lomellino a metà strada tra Vigevano e Mortara. Quella di quest’anno, cinquantaseiesima edizione della storia, la prima completa del post-pandemia, è fissata per il fine settimana del 5 e 6 settembre. Una collocazione che la pone ad aprire gli eventi importanti del territorio, seguita a fine mese ddell’Oca e dei prodotti tipici ad essa legati di Mortara e poi all’inizio di ottobre dfesta patronale di Vigevano.