Nasce il gelato alla parmigiana di melanzane | l’idea di una gelateria campana diventa virale L’ironia del Web | A quando quello con pasta a vongole?

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ladid’estate? Anche i più golosi desisterebberovista di quel piatto da forno, caldo come un ferro, che farebbe squagliare qualsiasi appetitoso desiderio. Eppure c’è chi ha trovato un ingegnoso metodo per servirlo comunque ai propri clienti, un po’ come la mamma che dà le verdure di nascosto al figlio. Succede a Sorrento, dove il mastro gelataio, Antonio Cafiero, ha deciso di proporre ai suoi ospiti un particolare tipo didi. Un gusto sicuramente atipico, inusuale, che ha attirato la curiosità dei passanti, dei turisti, ma anche dei clienti abituali, solitamente più difficili da convincere. La ricetta prevedecaramellate, basilico, mozzarella e sorbetto di pomodoro servito dentro una brioche, già definita dai suoi clienti come “la più buona del 2024”.