Midsommar – Il villaggio dei dannati come finisce lo spaventoso horror con Florence Pugh

(Di mercoledì 21 agosto 2024)– Ildeisi conclude con l’ultimo rituale organizzato dall’abominevole comunità degli Hårga per le celebrazioni del solstizio d’estate. Il rito consiste nel sacrificio di nome vite umane, in nome del Dio Sole, che devono essere bruciate all’interno del tempio sacro. Al termine del rito, Dani, che è stata eletta Regina di maggio, sembra aver ritrovato la felicità. Con questo film Ari Aster si conferma nuovo re dell’. Il film del 2019 è anche quello della consacrazione di. L’attrice inglese interpreta Dani Ardor, una studentessa di psicologia che si trova in un periodo delicato della propria vita, dopo la scomparsa (violenta) della propria famiglia. Sua sorella Terri, infatti, si è tolta la vita, portando sé i genitori. Inoltre, è ormai imminente la rottura del rapporto con il suo fidanzato Christian (Jack Reynor).