Iniziati gli scavi archeologici | chiuso fino al 31 agosto l’ultimo tratto di via Borgo Palazzo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bergamo. Èal traffico dalle 9 di lunedì 19di viaall’intersezione con via Camozzi e lo rimarràalla fine del mese. Il transito è consentito solo ai residenti: proprio nei pressi dell’incrocio semaforico che chiude una delle arterie principali della città di Bergamo si sono spostati questa settimana gli “dopo il ritrovamento delle fondazioni dell’antico ponte che,alla distruzione delle Muraine, consentiva l’attraversamento della roggia Serio verso la porta Sant’Antonio. Come noto, il reperto storico è stato scoperto durante i lavori di posa del teleriscaldamento nel cantiere di via Camozzi: i resti dell’antico ponte sono ora maggiormente visibili neglidopo l’accertamento della rilevanza storica del manufatto.