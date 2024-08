Il Covid ha rialzato la testa boom di casi e di ricoveri | Già ordinati i nuovi vaccini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Bologna, 21 agosto 2024 – Ilc’è ancora. Si sente dalle notizie di amici e parenti che si ammalano e si vede nei numeri dei report che ogni giorno arrivano dalla Regione. Sembra una vita fa quando, quotidianamente, i giornali riportavano bollettini di guerra con morti e contagiati. Oggi le rilevazioni non parlano quasi più di vittime, ma continuano a far paura: 159 ipositivi in tutta l’Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, mentre aumentano i ricoverati in terapia intensiva, oggi 16 (+1), e quelli nei reparti ordinari, arrivati a 412. Un trend che continua a salire – iinfetti erano 92 nel report precedente, 114 in quello tra sabato e domenica) – e che, con lo spauracchio del vaiolo delle scimmie sempre più sulla bocca di tutti, riportano alla memoria i giorni di pandemia, restrizioni, lockdown.