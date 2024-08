Avengers | The Kang Dynasty lo Shang-Chi di Simu Liu sarebbe stato uno dei protagonisti principali del film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 21 agosto 2024)-Chi diLiuuno deidi: Theprima del cambio di programma dei Marvel Studios. Non abbiamo più visto o sentito parlare dello-Chi diLiu da quando ha fatto il suo debutto nel MCU nel suoda solista,-Chi e la leggenda dei dieci anelli, nel 2021, ma ci èripetutamente assicurato che i Marvel Studios hanno grandi progetti per il personaggio. Non ci sono state notizie ufficiali su un sequel da quando èannunciato poco dopo l'uscita del primo, ma Liu rimane fiducioso che ilsi farà "sicuramente". "Molte cose sono al di sopra delle mie possibilità, ma sicuramente accadranno", ha dichiarato di recente l'attore a The