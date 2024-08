Ucraina attacca Kursk Russia frena | Ora per Putin negoziati impossibili

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) – Il presidente Vladimir“è stato molto chiaro”, per lui “qualsiasi colloquio” con l’“è impossibile dopo l’incursione nella regione di”. Ad assicurarlo è il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, intervistato da Rossiya-1. “Il presidente ha detto molto chiaramente che dopo gli attacchi, o anche le incursioni nella regione di, qualsiasi colloquio è impossibile. Il presidente ha anche detto una cosa molto importante e cioè che daremo una valutazione di questa situazione in seguito”, ha detto Lavrov. Contestando la conferenza sull’che si è svolta in Svizzera, che “è inaccettabile per la”, Lavrov ha spiegato che anche “il processo Burgenstock è inaccettabile per noi in quanto il suo unico obiettivo è promuovere l’ultimatum sotto il nome di ‘formula Zelensky'”.