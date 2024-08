Sport italiano sotto choc morto in un incidente d’auto | Addio campione VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

Luca Persiani, 40 anni, ha tragicamente perso la vita dopo una caduta di 600 metri con la sua jeep. Stava trascorrendo la serata con la sua fidanzata di 27 anni per ammirare il tramonto, quando unfatale ha avuto luogo. Si trovavano in una zona particolarmente difficile, con la strada resa scivolosa dalle condizioni del terreno. Durante una manovra, qualcosa è andato storto, portando all'irreparabile tragedia.