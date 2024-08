Palio di Siena cifre da urlo per La7 | ecco dove è riuscita a sfondare una grossa sorpresa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“di" - La7) Estate davvero significativa per la rete diretta da Andrea Salerno che, dopo il fisiologico assestamento di alcuni programmi dovuto allo tsunami Olimpiadi, registra ora alcuni rilevanti exploit. Non solo in ambito talk, con “In Onda” condotto da Marianna Aprile e Luca Telese che spesso supera il 6% di share con punte dell'8%, ma anche e soprattutto con la performance del “di”, che sabato ha sfondato ampiamente il tetto del 9% con picchi del 13% nella parte finale. Una scommessa non affatto scontata quella di importare sulla raffinata rete privata uno sport colto e dai forti rimandi storici e identitari.