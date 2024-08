Maltempo in Veneto | Porto Viro sommersa dall’acqua allagato il campo da calcio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) Le intense precipitazioni che hanno colpito illunedì 19 agosto hanno causato gravi disagi, in particolare lungo la costa polesana. A Rosolina Mare e, si sono registrati numerosi allagamenti che hanno messo in ginocchio la zona. I seminterrati delle abitazioni e decine di attività commerciali sono stati sommersi, con danni significativi. La pioggia, pari a 160 millimetri caduti in soli 50 minuti, ha colpito una regione già duramente provata nelle ultime 24 ore da fenomeni meteorologici estremi. A, uno dei simboli di questa emergenza è stato ilda, completamente invaso, che ha trasformato l’area in un’enorme piscina, evidenziando la gravità della situazione. Le autorità locali stanno valutando i danni e cercando soluzioni rapide per far fronte a questa ennesima emergenza climatica.