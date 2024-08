L’allenamento finisce in tragedia lo strazio degli amici | L’abbiamo visto sparire sotto il bus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Vicopisano (Pisa), 20 agosto 2024 – Una mattinata di allenamento in bicicletta, come tante altre, si è conclusa inieri intorno alle 9 a Cucignana, una frazione di Vicopisano, dove Alessio Cerullo, 37 anni, residente a Bientina, ha perso la vita in uno scontro con un autobus di linea. L’incidente è avvenuto in via Orsini, dove Cerullo stava pedalando insieme ad altri due compagni. Proprio in una curva "pericolosa" nei pressi dell’ufficio postale della piccola frazione del Lungomonte, il giovane ciclista avrebbe perso l’equilibrio e a quel punto l’autobus di Autolinee Toscane lo avrebbe trascinato per pochi metri. La testa di Cerullo è finitale ruote del veicolo, senza lasciargli speranze. Il 37enne è infatti morto sul colpo. Gli altri due ciclisti sono invece riusciti a evitare l’impatto con il bus.