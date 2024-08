La storia del cane Traiano abbandonato a Roma trovato paralizzato è tornato a correre

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 20 agosto 2024) Unaa lieto fine che riporta di attualità il tema degli animali abbandonati nei periodi delle vacanze. Si stima che ogni anno in Italia vengano abbandonati 80 mila gatti e 50 mila cani. Ildeve avere avuto la stessa sorte di molti altri animali a quattro zampe, ma fortunatamente è stato salvato da Gavino Viero, un volontario della Lega anti vivisezione (Lav) che lo hatra dei cassonettie mezzo morto, come riporta Alanews.Un'emergenza socialeLa Lav se ne è presa carico portandolo in una clinica convenzionata per le cure e una volta rimesso in sesto il volontario ha deciso di portarlo a casa.era semie con dei problemi neurologici alle zampe anteriori, ma con un'operazione all'anca e attraverso una forte riabilitazione ora èanche a camminare e a