La giornata di lavoro comincia presto

(Di martedì 20 agosto 2024) "Agostino" disse improvvisamente Lucio. "Che cos’ha Agostino?" "Dovrebbe avere ancora le chiavi della foresteria della Fondazione Cini. La fotocopiatrice è lì." "Ammettiamo che sia così. E poi?" "E poi, se ho sufficienti elementi per ritenere che siano stati loro io" "Che cosa?" ripeté Marras a bocca piena. "Non lo so ma sono in pensiero. Tutto sommato potrebbero arrivarci, voglio dire a trarre le stesse conclusioni che ho tratto io. Non sono mica degli stupidi." "Assolutamente no. Tuttavia la tua resta un’ipotesi remota. Scordati che possiamo tornare all’ospedale: a quest’ora non ci farebbero entrare nemmeno nell’atrio." "Potremmo entrare dal pronto soccorso: io faccio finta di essermi slogato una spalla, che so e tu vai su da Agostino." "Ma neanche per idea. Senti, io ti propongo di fare l’unica indagine possibile a quest’ora del mattino.