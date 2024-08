Casazza Myola Ivasyuk ammazzato di botte durante una lite davanti al Rosy bar

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 20 agosto 2024), ucraino di 37 anni, originario di Ivano-Frankivs’k, è morto in seguito ad una rissa scoppiata fuori dalBar in via Nazionale a(Bergamo). Secondo quanto emergerebbe dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, sequestrate dai carabinieri di Clusone,sarebbe stato oggetto di un violento pestaggio da parte di altre due persone, un italiano e un nordafricano, nel piazzale di fronte al locale. Quando sono arrivati i soccorritori della Croce Blu di Lovere l’hanno trovato disteso sull’asfalto e hanno provato a lungo a rianimarlo, ma pernon c’era più nulla da fare. Il diverbio sarebbe scoppiato per futili motivi per poi degenerare rapidamente.