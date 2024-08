Bolzano schianto in galleria | muore un 19enne Si indaga per omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) Tragedia, poco prima della mezzanotte, lungo la strada della Val d’Ega, in Alto Adige. Una macchina si è schiantata contro una delle pareti del tunnel nel senso di marcia opposto da quello di provenienza. Loè avvenuto all’uscita da una delle gallerie. A bordo dell’auto c’erano tre ragazzi. Tra questi la vittima, untrentino che sedeva nei posti dei passeggeri. Il suo nome è Davide Lancioni. Lievi ferite per i coetanei che erano a bordo con lui. Per l’incidente è stato necessario l’intervento della Croce Bianca e Rossa, ma anche dei Vigili del Fuoco locali e quelli di. Presenti anche carabinieri e servizio. Sulle cause legate all’incidenteno proprio i carabinieri: il motivo non è ancora chiaro. SiperL'articoloinun