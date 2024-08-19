Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 19:45 (Di lunedì 19 agosto 2024) Viabilità DEL 19 AGOSTO 2024 ORE 19.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GIOVANNI GIOLITTI IN DIREZIONE CAMPO DI CARNE PERCORRENDO LA STRADA STATALE APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI DIREZIONE VELLETRI SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA A TORVAIANICA, ALTEZZA VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA AURELIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI URBANI DI SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA NELLE DUE DIREZIONI ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO. PERCORRIBILE VIA DEI RomaGNOLI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 19 AGOSTO 2024 ORE 18. Servizio fornito da Astral. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA STRADA STATALE CASSIA TRAFFICO A CAUSA DI TEMPORALI TRA SETTEVENE E MONTEROSI PRESTARE ATTENZIONE PERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE DIREZIONE CAMPO DI CARNE SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA LAURENTINA A MARINA DI ARDEA TRA VIA MONTI DI SANTA LUCIA E VIA DEL PETTIROSSO DIREZIONE VIA CAMPO DI CARNE ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 18:45 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA STRADA STATALE CASSIA TRAFFICO A CAUSA DI TEMPORALI TRA SETTEVENE E MONTEROSI PRESTARE ATTENZIONE PERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE DIREZIONE CAMPO DI CARNE SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA LAURENTINA A MARINA DI ARDEA TRA VIA MONTI DI SANTA LUCIA E VIA DEL PETTIROSSO DIREZIONE VIA CAMPO DI CARNE ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO PERCORRIBILE VIA DEI ROMAGNOLI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ DEL 19 AGOSTO 2024 ORE 17. 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA SI RALLENTA ALTEZZA VALMONTONE DIREZIONE ROMA SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE DIREZIONE CAMPO DI CARNE SI STA IN CODA SULLA VIA LITORANEA A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE ANGUILLARESE AD OSTERIA NUOVA DOVE SI STA IN CODA ALTEZZA VICOLO ANGUILLARESE DIREZIONE VIA BRACCIANESE CLAUDIA Servizio fornito da Astral. romadailynews
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