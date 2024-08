Very e Sasy | Nostra figlia Carmen ha rischiato di morire salvata in tempo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 19 agosto 2024)sono una coppia di tiktoker napoletani molto famosi e pure loro(o Cammen, come la chiamano loro) vanta su TikTok circa due milioni di followers. Per questo motivo c’è stato molto chiacchiericcio quando, la mamma, ha annunciato che suaera finita in ospedale e per questo si prendeva “qualche giorno di pausa dai social“. La ragazza, infatti, aveva da pochi giorni partorito il suo secondo figlio e i fan si erano per questo allarmati. Dopo averla vita, ora Cammen sta bene ed è tornata a casa. A raccontare il calvario è stata sua madre. “finalmente sta bene, è uscita dall’ospedale e ora sta in convalescenza, si deve solo riprendere. Io mi sono presa un paio di giorni per starle vicino perché martedì ha una visita per vedere se sta bene.