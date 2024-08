Ultimo giorno per abbonarsi con l’offerta lampo | tutto il mondo del Fatto quotidiano ad un prezzo speciale – da pubblicare il 19 agosto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Cari lettori, oggi è l’per non perdere la nostra offertaildelun abbonamento digitale ad un. A settembre spegneremo le candeline del nostro quindicesimo compleanno. Festeggeremo, come da tradizione, con la nostra tre giorni alla Casa del Jazz di Roma nei giorni 6-7-8 settembre. Vogliamo condividere con voi lettori la soddisfazione per i traguardi raggiunti: da mesi siamo fra i pochissimi giornali che crescono nella diffusione e nelle copie vendute. Sempre senza finanziamento pubblico, anzi forse proprio per questo. E sempre grazie a voi. La nostra bussola, dal primo, è il giornalismo di inchiesta senza alcuna riverenza verso il potere.