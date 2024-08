San Candido Bolzano Waltraud Jud un’eroina | il retroscena del duplice delitto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) San), 19 agosto 2024 –Jud, “”, “intervenuta per tentare di disarmare Ewald Kuehbacher ancora con le mani sporche del sangue del padre appena ucciso a San), e per questo trucidata anch’essa”. Lo dichiara Alessandro Urzì, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige. Ilomicidio di SanL’ex guardia giurata di San) sabato notte che ha ucciso il padre 90enne e una vicina di casa 50enne, era un solitario che amava le armi, ne aveva un’intera collezione, detenute tutte legalmente. E per uccidere il padre Hermann, ex guardiacaccia, e la segretaria della banda musicale, ha usato probabilmente una pistola calibro 9 di sua proprietà. Con quella stessa arma poi si è sparato per sfuggire alla cattura, dopo l’irruzione del Gis.