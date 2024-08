My Lady Jane cancellata da Prime Video dopo una sola stagione | i fan della serie tv imbufaliti lanciano una raccolta di firme per le nuove puntate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Gli elementi per affascinare c’erano tutti eppure la seconda“My”, disponibile sudal 27 giugno scorso, non vedrà la luce. Il colosso editoriale ha deciso di fermare il set e di non dar seguito alle vicendeprima regina d’Inghilterra, interpretata da Emily Bader, innamorata pazza di Lord Guildford Dudley (Edward Bluemel). Lanon sarebbe entrata nella top 10 delle classifiche di streaming di Nielsen, requisito necessario per permettere alla produzione di investire in maniera importante per il rinnovo del cast artistico e tecnico. Nulla da fare. Eppure le vicende narrate nellatv hanno appassionato migliaia di fan tanto che è apparsa una petizione rivolta aper chiedere di ripensarci. Su quindicimilarichieste al momento ne sono state raccolte quasi undicimila.