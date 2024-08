Cash Catch la caccia al tesoro in cui si trovano soldi veri Le regole del gioco che ora spopola in Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Se esistesse unaalorganizzata in Rete in cui, partecipando, potreste vincere, sareste interessati? Be’, da qualche tempo questa bizzarra moda è una realtà ed è sbarcata anche in. Il, nato su Instagram ma sempre più diffuso anche su Tik Tok, consiste in vere e proprie cacce alurbane in cui i partecipanti si sguinzagliano alla ricerca di vere banconote di tagli diversi. Di solito i premi vanno da 10 a 100 Euro, e in teoria chiunque può prendere parte a questa gara che riunisce social e vita reale. In questi ultimi mesiè attivo anche in molte cittàne, e negli ultimi tempi è approdato a Milano e in Lombardia. L’idea originale è nata nei Paesi Bassi, e infatti il profilo Instagram con più followers è “Nederland“.