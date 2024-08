Calciomercato Napoli Lukaku è più vicino | Siamo alla fase cruciale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) Romeluè piùal, la trattativa con il Chelsea sta entrando nel vivo: tutti i dettagli dell’operazione Ilha perso senza troppe storie contro l’Hellas Verona dopo un primo tempo giocato discretamente bene. Il gol di Livramento ha praticamente distrutto i sogni di gloria dei partenopei, che si sono dimostrati incapaci di reagire davanti alle difficoltà. E dopo è arrivata la doppietta di Mosquera. Non è soltanto una questione di giocatori da acquistare o da cedere, quel che mancasquadra di Antonio Conte è lo spirito. Sorprendente, considerando che le squadre del tecnico salentino si sono sempre contraddistinte per la grande carica in partita anche nei momenti di difficoltà. Quel che è chiaro, è che per emergere dai momenti bui della partita serva altro, ciò che al momento ilnon ha.