Tilt – Tieni il tempo | le anticipazioni concorrenti squadre e ospiti della quarta puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 18 agosto 2024)il: le, 18 agosto Questa sera, 18 agosto 2024, alle ore 21.20 su Italia 1 va in ondail, il nuovo game show musicale condotto da Enrico Papi. Al suo fianco anche Elisabetta Canalis, Beppe Vessicchio, Paolo Noise e Marco Mazzoli in una sfida all’insegnamusica. Vediamo insieme lee glidi questa sera.In ognidueformate ciascuna da quattro celebrities, pronte a divertirsi e mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica. Al centro dello studio un grande disco, che ricorda il “mitico” vinile e si trasforma di volta in volta in elemento fondamentale del programma. Saranno, infatti, decise dalla rotazione del disco le sfide che i due team dovranno affrontare.