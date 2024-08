Futuro Osimhen possibile svolta sul futuro | l’affare pronto ad entrare nel vivo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 18 agosto 2024) Ildel giocatore nigeriano è in bilico e rischia di esserlo fino agli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato. La telenovela dell’estate in casa Napoli riguarda ildell’attaccante nigeriano Victor, Il calciatore è in uscita, il Napoli attende offerte a tre cifre per poterlo piazzare sul mercato e le trattative ipotetiche per il suo addio sono all’ordine del giorno. Victor è stato accostato a diversi club negli ultimi mesi e in generale nelle ultime settimane. Dall’Arsenal al Chelsea fino al Psg, sono 3-4 le squadre che possono permettersi un giocatore e soprattutto un acquisto a queste cifre e sono giorni che arrivano sempre novità sulla trattativa.non verrà convocato per la trasferta odierna a Verona, l’ennesimo indizio di un giocatore ormai fuori dai piani della società e che il club necessita di piazzare sul mercato.