Conte non fa i miracoli e nemmeno i gol De Laurentiis lo ha lasciato senza centravanti Gazzetta

(Di domenica 18 agosto 2024)non fa ii gol. Lo scrive ladello Sport nel commento a firma G. B. Olivero. Scrive la: Con l’abituale schiettezza, ieri Antonioha chiarito che per isi deve ancora attrezzare. Quando Aurelio Del’ha annunciato come nuovo allenatore del Napoli, i tifosi e non solo loro hanno pensato che quell’investitura sarebbe bastata a cancellare il decimo posto dello scorso anno riannodando il filo con la magica stagione dello scudetto.sposta tanti punti, ma il Napoli l’anno scorso ha chiuso a -41 dall’Inter e a -16 dal quarto posto. Quindi, per ridurre il gap, oltre a un grande allenatore servono grandi giocatori e in particolare unmolto forte.