Beach Volley Europei 2024 | niente bronzo per Nicolai Cottafava van de Velde Immers vincono al terzo set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Si ferma ai piedi del podio l’avventura aglidi Paoloe Samuele, sconfitti 2-1 (21-17, 17-21, 16-14) nella finale per ildagli olandesi Steven van dee Matthew. Partenza difficile per gli azzurri che nel primo set si ritrovano subito sotto 6-1. La coppia oranje gestisce bene il tentativo di rimonta di, capaci di riportarsi sul -2 (17-15), ritrovando pulizia in ricezione e lucidità in attacco fino al 21-17. Stesso punteggio, ma a favore degli azzurri, nel secondo set. Il massimo vantaggio in questo caso è di +6 (11-17).tengono a distanza di sicurezza gli olandesi e al primo set point a disposizione trascinano la contesa al tie break.