Serie BKT 2024 2025 annunciato accordo con Prime Video per diritti tv da Settembre

(Di sabato 17 agosto 2024) LaBKTha preso il via con l'Opening Day fra Brescia e Palermo, con le Rondinelle che si sono imposte per 1-0. Un gol di Adorni a tempo scaduto regala a Maran la prima gioia del campionato. Un clima di festa ha accompagnato l'inizio della sfida tra due squadre che hanno dato vita ad un bello spettacolo, esordio assoluto della nuova stagione diBKT. L'inno di Mameli ha risuonato in un Rigamonti gremito da 8.000 spettatori, applausi a scena aperta per i campioni olimpici Anna Danesi e Giuseppe De Gennaro, orgoglio bresciano a Parigi osannati come eroi. In tribuna anche Mauro Balata. che, intervenuto nel post-gara, ha innanzitutto ringraziato il Brescia Calcio:"Ci ha consentito di fare il vernissage del nostro campionato: è stato organizzato tutto in maniera impeccabile e questo ci rende molto orgogliosi".