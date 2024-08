Primoz Roglic perde un dente prima della Vuelta Il sorriso senza canino | Cominciamo bene

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024)si presenta con grandi ambizioni alladi Spagna 2024, che scatterà oggi con una cronometro individuale di dodici chilometri da Lisbona a Oeiras, ma l’avvicinamento del fuoriclasse sloveno alla corsa a tappe in terra iberica non è stato dei migliori a causa di qualche intoppo di troppo. Il mese scorso era caduto al Tour de France ed era stato costretto al ritiro quando era in lotta per il podio, poche ore fa ha invece perso un: in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, si nota che neldel capitanoRed Bull-BORA-hansgrohe manca ildestro. Non è stata svelata la dinamica dell’infortunio, ma il tre volte vincitoreha dovuto affidarsi alle cure di un dentista per sistemare l’inconveniente.