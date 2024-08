Nuovo flirt per Perla Vatiero | spunta un giovane calciatore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Secondo alcune voci circolateavrebbe già voltato pagina, dopo Mirko Brunetti, e inoltre per Deianira Marzano la nuova fiamma sarebbe un. Infatti l’esperta di gossip ha riportato sulla sua pagina Instagram un messaggio di un utente che le ha scritto: “Si vocifera che la nuova frequentazione dellasia un, si sono iniziati a seguire”. Non si sa chi avrebbe conquistato il cuore della ex gieffina tuttavia, guardando il suo profilo Instagram, risulta effettivamente che segue ed è ricambiata da un, si tratta di Cristian Bettoni, classe 2002, che gioca nella primavera dell’Albinoleffe. Ci sono però due aspetti che non quadrano ovvero, la differenza d’età e il momento in cui hanno fatto conoscenza.