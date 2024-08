Napoli e provincia | il bilancio dei controlli di Ferragosto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Ildella seconda parte deiprevisti per. Alta l’attenzione sul capoluogo campano e su tutta laAnche cocaina rosa nelnapoletano. Da questo parte il racconto della seconda tranche dimarcati 15 agosto. I carabinieri del comandole dihanno tenuto alta l’attenzione, presidiando tutta la. A darne notizia lo stessto Comandole diSoccavo Nel quartiere napoletano di Soccavo un 20enne è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri della compagnia di Bagnoli lo hanno bloccato in via Marco Aurelio, dopo un breve tentativo di fuga. Nel suo borsello 21 grammi di hashish, 2 di cocaina e quasi un grammo di cocaina rosa. Con lo stupefacente anche 520 euro in contante ritenuto provento illecito.