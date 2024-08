Maduro è rimasto da solo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 17 agosto 2024) Resta un margine di ambiguità in Lula, che dovendo ormai constatare comenon consegni i verbali elettorali più volte richiesti perchè evidentemente non esistono, piuttosto che una linea dura prova a suggerire una ripetizione delle elezioni. Sotto garanzie internazionali, magari gestite da un governo di coalizione: una cosa in cui è riuscito effettivamente a mettere d’accordo governo e opposizione, nel senso che entrambi hanno detto di no. Quanto a Biden, su questo punto ha addirittura fatto un’ennesima gaffe: prima, in una breve dichiarazione alla stampa prima di salire sull’elicottero presidenziale del Marine One, alla domanda se sostenesse la richiesta di nuove elezioni in Venezuela ha risposto: “Sì”, senza offrire ulteriori dettagli.