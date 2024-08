Gatto in fuga dalle vacanze? I consigli di Said Beid il detective degli animali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Villasanta (Monza e Brianza) – In queste settimane il telefono diè rovente. Sono centinaia le telefonate e i messaggi che il famoso petriceve ogni giorno da persone che hanno smarrito il. Proprietari disperati che chiedono l’aiuto diper ritrovare il micio che non è tornato a casa. Così come decine gli appelli sui social e i volantini appesi per le strade della Brianza con la foto del gattino di casa che sembra essere sparito nel nulla e l’appello disperato con numero di telefono e spesso ricompensa per chi lo riporterà a casa. Eppure basterebbe conoscere bene il proprio animale e soprattutto le abitudini dei gatti per evitare questi inconvenienti che, alcune volte, potrebbero anche trasformarsi in fatali. “Questo per me è un periodo molto impegnativo - spiega-.