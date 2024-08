Gasparri Confindustria | Economia locale in contrazione per colpa di fattori esterni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Un’estate di lavoro per Marco, presidente della delegazione del circondario imolese diEmilia. Il punto di osservazione ideale per tracciare un primo bilancio del 2024 del comparto produttivo all’intertempo agostano con vista sulla ripresa autunnale. E non solo., a gennaio parlava del 2024 come di un’ annata di transizione per consolidare le crescite del biennio passato. "Ero stato ottimista, l’andamento poi non si è rivelato così". In che senso? "La media vede unadei settori tradizionali legati alla manifattura, soprattutto per quelle aziende inserite in un contesto di filiera. Persiste una conferma dei settori ad alto contenuto tecnologico verso un 2024 di consolidamento ma il distretto paga dazio, in genere, ad una serie di".