E se ai Giochi Olimpici gli atleti europei esibissero anche la bandiera Ue?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 17 agosto 2024) La somma delle medaglie ottenute dae atlete di ventuno paesi dell’Unione europea, che sarebbe di gran lunga superiore alla somma delle medaglie ottenute daglie dalle atlete delle squadre degli Stati Uniti e della Cina, è agonisticamente priva di reale significato perché glie le atlete dei paesi dell’Unione europea non si sono presentati come un’unica squadra e dunque, laddove ci sono sport con eliminatorie, sono giunti in finale piùe più atleteappartenenti a squadre e paesi diversi.